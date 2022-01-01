Вклад "Unex Максимум. Гроші+" може оформити новий Клієнт або Клієнт Банку, у якого немає діючого депозитного вкладу в національній валюті або не було депозитного вкладу в національній валюті протягом останніх 30 днів до дати розміщення вкладу "Unex Максимум. Гроші+". А також діючий Клієнт банку в якого залишок за депозитними рахунками в національній валюті на дату розміщення вкладу "Unex Максимум. Гроші+" більше максимальної суми залишків, що обліковувалась за їх депозитними рахунками в національній валюті протягом останніх 30 днів, при цьому, таке оформлення можливе на суму різниці між залишками за депозитними рахунками в національній валюті на дату розміщення вкладу "Unex Максимум. Гроші+" та залишками що обліковувалась за їх депозитними рахунками в національній валюті протягом останніх 30 днів.