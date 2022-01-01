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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Юнекс Банк 3.6 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:15

Депозит «Unex Максимум. Гроші+»: ще вищі відсотки для нових грошей
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... ih-groshej
greenozon
 
Повідомлень: 16283
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Подякували: 1605 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:25

А якісь ліміти по платежам по реквізитам з Юнекса є? Щось не пам'ятаю і знайти не можу, може хтось знає щоб не шукати, дякую.
Feh14
 
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Подякували: 10 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 12:51

  greenozon написав:по рахункам обновка через місяць - https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... chnih-osib


Виходить, з 20 червня - хана безкоштовним сепам з карток юнекса в інші банки?
won
 
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 13:07

  won написав:
  greenozon написав:по рахункам обновка через місяць - https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... chnih-osib


Виходить, з 20 червня - хана безкоштовним сепам з карток юнекса в інші банки?

Ну это какой то тп "Стандарт", а "Юнекс смарт" это по идее касаться не должно? Или нет?
Feh14
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 13:10

  won написав:
  greenozon написав:по рахункам обновка через місяць - https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... chnih-osib


Виходить, з 20 червня - хана безкоштовним сепам з карток юнекса в інші банки?

ТП Стандарт це про Поточний БЕЗ картки
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 18:03

Re: Юнекс Банк

А шоо, зараз за рекламу своїх бонусів Мінфіну вже тута не банять?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5454
З нами з: 05.05.21
Подякував: 410 раз.
Подякували: 1047 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 18:13

  Amethyst написав:А шоо, зараз за рекламу своїх бонусів Мінфіну вже тута не банять?

цей бонус отримує лише "відкривач депозиту" а не той, кому його прислали
так же ж?
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 03 чер, 2024 19:43

  Amethyst написав:А шоо, зараз за рекламу своїх бонусів Мінфіну вже тута не банять?

ну надо понимать, что это ж одна общая "минфин-ХВинансовская копилка" - поэтому получается "местные блюстители" тоже заинтересованы в этой ре-ХЛАМЕ - это ж вам не с подписями форумчан воевать (от которых ХВинансам навару нуль) - тут - другое ;)
  greenozon написав:цей бонус отримує лише "відкривач депозиту" а не той, кому його прислали
так же ж?

вообще-то оба.
WallNutPen
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 10:44

З 1 липня поповнення карток «Unex Bank» в терміналах «ПриватБанку» буде здійснюватися на загальних умовах, а це значить, що з кожного внесення готівки буде стягуватися комісія в розмірі 0.5%, але не менше 5₴. «Unex Bank» рекомендує використовувати термінали «city24» та «EasyPay» для поповнення своїх карток без комісії.

Найімовірніше, з 1 липня перестане працювати й безкоштовне поповнення карток «Unex Bank» з карток «ПриватБанку» через «Приват24».
Solar_simfi
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