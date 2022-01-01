Amethyst написав:А шоо, зараз за рекламу своїх бонусів Мінфіну вже тута не банять?
ну надо понимать, что это ж одна общая "минфин-ХВинансовская копилка" - поэтому получается "местные блюстители" тоже заинтересованы в этой ре-ХЛАМЕ - это ж вам не с подписями форумчан воевать (от которых ХВинансам навару нуль) - тут - другое
greenozon написав:цей бонус отримує лише "відкривач депозиту" а не той, кому його прислали так же ж?
З 1 липня поповнення карток «Unex Bank» в терміналах «ПриватБанку» буде здійснюватися на загальних умовах, а це значить, що з кожного внесення готівки буде стягуватися комісія в розмірі 0.5%, але не менше 5₴. «Unex Bank» рекомендує використовувати термінали «city24» та «EasyPay» для поповнення своїх карток без комісії.
Найімовірніше, з 1 липня перестане працювати й безкоштовне поповнення карток «Unex Bank» з карток «ПриватБанку» через «Приват24».
Solar_simfi написав:З 1 липня поповнення карток «Unex Bank» в терміналах «ПриватБанку» буде здійснюватися на загальних умовах, а це значить, що з кожного внесення готівки буде стягуватися комісія в розмірі 0.5%, але не менше 5₴. «Unex Bank» рекомендує використовувати термінали «city24» та «EasyPay» для поповнення своїх карток без комісії.
Найімовірніше, з 1 липня перестане працювати й безкоштовне поповнення карток «Unex Bank» з карток «ПриватБанку» через «Приват24».
А посилання на новину на сайті можна? Чи звідки інформація? Дякую за відповідь.