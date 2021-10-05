|
|
|
Юнекс Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 чер, 2024 18:32
-
Solar_simfi
-
-
- Повідомлень: 2364
- З нами з: 10.08.11
- Подякував: 31 раз.
- Подякували: 343 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 чер, 2024 11:53
Solar_simfi написав:
З 1 липня поповнення карток «Unex Bank» в терміналах «ПриватБанку» буде здійснюватися на загальних умовах, а це значить, що з кожного внесення готівки буде стягуватися комісія в розмірі 0.5%, але не менше 5₴. «Unex Bank» рекомендує використовувати термінали «city24» та «EasyPay» для поповнення своїх карток без комісії.Найімовірніше, з 1 липня перестане працювати й безкоштовне поповнення карток «Unex Bank» з карток «ПриватБанку» через «Приват24».
Так чому вони це не прописали? І це порушення закону, бо клієнтів треба попередити за 30 діб, т.ч. зміни законно вводити не з 1 липня, і навіть не з 5 липня, а через 30 діб, або більше, від дати нового коректного повідомлення банка з зазначенням цієї законної дати.
Оскільки про зміну тарифу при переказах з П24 банк не повідомив, то її застосування без повідомлення за 30 діб незаконне.
-
Visky
-
-
- Повідомлень: 1166
- З нами з: 27.04.10
- Подякував: 101 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 09 чер, 2024 13:15
Visky написав:
Оскільки про зміну тарифу при переказах з П24 банк не повідомив, то її застосування без повідомлення за 30 діб незаконне.
Делая перевод в п24 вы как бы руководствуетесь условиями работы п24 - если они возьмут комис - какие претензии к Юнексу? Читайте что пишет п24 при переводе. П24 юнексу не подчиняется в принципе
Более того мне кажется что в июле может статься так, что в п24 старый шаблон оплат на Юнекс просто исчезнет (как к примеру исчез шаблон конкорда) и к кому тогда будут претензии о том что не предупредили? К привату?
-
WallNutPen
-
-
- Повідомлень: 1149
- З нами з: 08.06.20
- Подякував: 34 раз.
- Подякували: 319 раз.
-
- Профіль
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|1656
|994999
|
Нед 09 чер, 2024 11:35
Visky
|
|622
|393977
|
|
|1429
|943548
|
|