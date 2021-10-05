RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 125126127128

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 05 чер, 2024 18:32

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... 05.06.2024
Solar_simfi
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2364
З нами з: 10.08.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 343 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 11:53

  Solar_simfi написав:З 1 липня поповнення карток «Unex Bank» в терміналах «ПриватБанку» буде здійснюватися на загальних умовах, а це значить, що з кожного внесення готівки буде стягуватися комісія в розмірі 0.5%, але не менше 5₴. «Unex Bank» рекомендує використовувати термінали «city24» та «EasyPay» для поповнення своїх карток без комісії.

Найімовірніше, з 1 липня перестане працювати й безкоштовне поповнення карток «Unex Bank» з карток «ПриватБанку» через «Приват24».
Так чому вони це не прописали? І це порушення закону, бо клієнтів треба попередити за 30 діб, т.ч. зміни законно вводити не з 1 липня, і навіть не з 5 липня, а через 30 діб, або більше, від дати нового коректного повідомлення банка з зазначенням цієї законної дати.
Оскільки про зміну тарифу при переказах з П24 банк не повідомив, то її застосування без повідомлення за 30 діб незаконне.
Visky
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1166
З нами з: 27.04.10
Подякував: 101 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 09 чер, 2024 13:15

Re: Юнекс Банк

  Visky написав:Оскільки про зміну тарифу при переказах з П24 банк не повідомив, то її застосування без повідомлення за 30 діб незаконне.

Делая перевод в п24 вы как бы руководствуетесь условиями работы п24 - если они возьмут комис - какие претензии к Юнексу? Читайте что пишет п24 при переводе. П24 юнексу не подчиняется в принципе
Более того мне кажется что в июле может статься так, что в п24 старый шаблон оплат на Юнекс просто исчезнет (как к примеру исчез шаблон конкорда) и к кому тогда будут претензии о том что не предупредили? К привату?
WallNutPen
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 08.06.20
Подякував: 34 раз.
Подякували: 319 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 125126127128
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Райффайзен Банк 1 ... 164, 165, 166
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1656 994999
Переглянути останнє повідомлення
Нед 09 чер, 2024 11:35
Visky
Ідея Банк 1 ... 61, 62, 63
malinin007 » Нед 02 січ, 2022 12:01
622 393977
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 чер, 2024 22:37
flysoulfly
Банк Власний Рахунок 1 ... 141, 142, 143
Ірина_ » Вів 05 жов, 2021 13:29
1429 943548
Переглянути останнє повідомлення
Суб 08 чер, 2024 20:03
Вадимка

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4044)
09.06.2024 13:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.