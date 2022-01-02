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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 05 чер, 2024 18:32
Додано: Нед 09 чер, 2024 11:53
Так чому вони це не прописали? І це порушення закону, бо клієнтів треба попередити за 30 діб, т.ч. зміни законно вводити не з 1 липня, і навіть не з 5 липня, а через 30 діб, або більше, від дати нового коректного повідомлення банка з зазначенням цієї законної дати.
Оскільки про зміну тарифу при переказах з П24 банк не повідомив, то її застосування без повідомлення за 30 діб незаконне.
Додано: Нед 09 чер, 2024 13:15
Re: Юнекс Банк
Делая перевод в п24 вы как бы руководствуетесь условиями работы п24 - если они возьмут комис - какие претензии к Юнексу? Читайте что пишет п24 при переводе. П24 юнексу не подчиняется в принципе
Более того мне кажется что в июле может статься так, что в п24 старый шаблон оплат на Юнекс просто исчезнет (как к примеру исчез шаблон конкорда) и к кому тогда будут претензии о том что не предупредили? К привату?
Додано: Нед 09 чер, 2024 15:38
WallNutPen Було б саме до Юнекса, бо саме він оголошував про безкоміс. переказ, оскільки відповідно до ст. 14.10 З-ну "Про платіжні системи та переказ коштів в Україні": "Банк зобов'язаний надіслати користувачу не пізніше ніж за 30 календарних днів до дати, з якої застосовуватимуться зміни правил користування електронним платіжним засобом або тарифів на обслуговування електронного платіжного засобу, повідомлення про такі зміни". Тобто не тільки тарифи, а й правила, до яких відносилось оголошене банком правило безкоштовних переказів. Але тут інше... Цей закон втратив чинність на користь нового Закону "Про платіжні послуги" (в чинній редакціїї), з якого банківське лобі 12.01.2023 р. домоглося повного виключення обов'язкового попередження.
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