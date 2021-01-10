В мене СЕП таки вийшов! Вже і прийшов, залишки оновилися.
Ап 17:35. Нєє, не працює нормально ІБ у банки. Щось схоже було у Форума за 2...3 дн. до введення ВА. Тоді прийшлося тупо бігти то АТМ і знімати залишки з коміс 0.5%
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 чер, 2024 10:20
В мене СЕП таки вийшов! Вже і прийшов, залишки оновилися.
Ап 17:35. Нєє, не працює нормально ІБ у банки. Щось схоже було у Форума за 2...3 дн. до введення ВА. Тоді прийшлося тупо бігти то АТМ і знімати залишки з коміс 0.5%
Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:41
Re: Юнекс Банк
що за розводняк? дзвонить консультант пропонує КЛ 2к гривень відкрити
потім виявляється що це не КЛ а кредитні кошти за які треба платити 938 гривень кожного місяця, навіть якщо не користуєшся
Додано: Пон 17 чер, 2024 13:01
Re: Юнекс Банк
С Юнексом щось не те.Зробив переказ по реквізитах на Укргаз 13.06.24 в 18.14, дата обробки операції 14.06.24.На дану годину переказ до Укргазу не дойшов.
Додано: Пон 17 чер, 2024 13:09
Додано: Пон 17 чер, 2024 13:11
Додано: Пон 17 чер, 2024 13:50
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