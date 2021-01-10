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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 11 чер, 2024 10:20
Solar_simfi написав:
Станом на 10+ ранку з веб-версії не виходить платіж, смс приходить, а далі "в обробці" аж до помилки. Прикольно.
В мене СЕП таки вийшов! Вже і прийшов, залишки оновилися.
Ап 17:35. Нєє, не працює нормально ІБ у банки. Щось схоже було у Форума за 2...3 дн. до введення ВА. Тоді прийшлося тупо бігти то АТМ і знімати залишки з коміс 0.5%
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Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:41
що за розводняк? дзвонить консультант пропонує КЛ 2к гривень відкрити
потім виявляється що це не КЛ а кредитні кошти за які треба платити 938 гривень кожного місяця, навіть якщо не користуєшся
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Додано: Пон 17 чер, 2024 13:01
С Юнексом щось не те.Зробив переказ по реквізитах на Укргаз 13.06.24 в 18.14, дата обробки операції 14.06.24.На дану годину переказ до Укргазу не дойшов.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 13:09
IDAN написав:
С Юнексом щось не те.Зробив переказ по реквізитах на Укргаз 13.06.24 в 18.14, дата обробки операції 14.06.24.На дану годину переказ до Укргазу не дойшов.
Зрання (до 8 ранку) зробив 3 перекази. Дійшло і в ПУМБ, і в моно.
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Додано: Пон 17 чер, 2024 13:11
IDAN написав:
С Юнексом щось не те.Зробив переказ по реквізитах на Укргаз 13.06.24 в 18.14, дата обробки операції 14.06.24.На дану годину переказ до Укргазу не дойшов.
можливо була помилка в реквізитах?
2) може йти до 3 робочих днів (відповідно 14, 17, 18) - завтра можна піднімати шкандаль
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Додано: Пон 17 чер, 2024 13:50
IDAN написав:
С Юнексом щось не те.Зробив переказ по реквізитах на Укргаз 13.06.24 в 18.14, дата обробки операції 14.06.24.На дану годину переказ до Укргазу не дойшов.
Може таки помилка в реквізитах?!
У Газмяса є особливість призначення переказу
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Додано: Пон 17 чер, 2024 15:38
Amethyst написав: IDAN написав:
С Юнексом щось не те.Зробив переказ по реквізитах на Укргаз 13.06.24 в 18.14, дата обробки операції 14.06.24.На дану годину переказ до Укргазу не дойшов.
Може таки помилка в реквізитах?!
У Газмяса є особливість призначення переказу
Дійсно, зробив помилку.IBAN вказав дійсний,але помилився, вказавши номер субрахунку в коментарях до переказу.Проте підтримка Укргаза повідомила, що навідь з правильним IBAN переказ не заходив в банк.Юнекс ще не випускав.
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Додано: Вів 18 чер, 2024 17:30
с 18.06. тоже понизили ставки
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