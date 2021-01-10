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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 126127128129

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 11 чер, 2024 10:20

  Solar_simfi написав:Станом на 10+ ранку з веб-версії не виходить платіж, смс приходить, а далі "в обробці" аж до помилки. Прикольно.

В мене СЕП таки вийшов! Вже і прийшов, залишки оновилися.

Ап 17:35. Нєє, не працює нормально ІБ у банки. Щось схоже було у Форума за 2...3 дн. до введення ВА. Тоді прийшлося тупо бігти то АТМ і знімати залишки з коміс 0.5% :mrgreen: :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: П'ят 14 чер, 2024 17:41

Re: Юнекс Банк

що за розводняк? дзвонить консультант пропонує КЛ 2к гривень відкрити

потім виявляється що це не КЛ а кредитні кошти за які треба платити 938 гривень кожного місяця, навіть якщо не користуєшся :mrgreen:
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:01

Re: Юнекс Банк

С Юнексом щось не те.Зробив переказ по реквізитах на Укргаз 13.06.24 в 18.14, дата обробки операції 14.06.24.На дану годину переказ до Укргазу не дойшов.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:09

  IDAN написав:С Юнексом щось не те.Зробив переказ по реквізитах на Укргаз 13.06.24 в 18.14, дата обробки операції 14.06.24.На дану годину переказ до Укргазу не дойшов.

Зрання (до 8 ранку) зробив 3 перекази. Дійшло і в ПУМБ, і в моно.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:11

  IDAN написав:С Юнексом щось не те.Зробив переказ по реквізитах на Укргаз 13.06.24 в 18.14, дата обробки операції 14.06.24.На дану годину переказ до Укргазу не дойшов.


можливо була помилка в реквізитах?
2) може йти до 3 робочих днів (відповідно 14, 17, 18) - завтра можна піднімати шкандаль
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 13:50

  IDAN написав:С Юнексом щось не те.Зробив переказ по реквізитах на Укргаз 13.06.24 в 18.14, дата обробки операції 14.06.24.На дану годину переказ до Укргазу не дойшов.

Може таки помилка в реквізитах?!
У Газмяса є особливість призначення переказу
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2024 15:38

  Amethyst написав:
  IDAN написав:С Юнексом щось не те.Зробив переказ по реквізитах на Укргаз 13.06.24 в 18.14, дата обробки операції 14.06.24.На дану годину переказ до Укргазу не дойшов.

Може таки помилка в реквізитах?!
У Газмяса є особливість призначення переказу

Дійсно, зробив помилку.IBAN вказав дійсний,але помилився, вказавши номер субрахунку в коментарях до переказу.Проте підтримка Укргаза повідомила, що навідь з правильним IBAN переказ не заходив в банк.Юнекс ще не випускав.
IDAN
 
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Повідомлення Додано: Вів 18 чер, 2024 17:30

с 18.06. тоже понизили ставки
:( "красная волна"
flysoulfly
 
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Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

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