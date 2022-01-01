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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 14:14

Re: Юнекс Банк

  Искатель написав:Что теперь делать? Смириться или есть смысл потормошить банк?
ну я б точно звякнул. У них той ІБ через пень-колоду працює, сам функціонал по пролонгації менше року як запрацював в ІБ, невже не підуть назустріч :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:23

  Искатель написав:Провтыкал, что тут по умолчанию - автопролонгация. И только сегодня, когда закончившийся депозит не упал на карту, понял, что ступил...
Продлилось еще на 3 месяца, хотя планы были совсем другие.
Что теперь делать? Смириться или есть смысл потормошить банк?

В подобной ситуации мне тормошение не помогло. :cry: Зато теперь не забываю выключать. Звонок на горячую линию и все.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:32

Re: Юнекс Банк

1 липня 2024 року наберуть чинності оновлені умови програми лояльності в частині нарахування та сплати кешбеку:
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... loyalnosti
Howl
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