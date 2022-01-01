ну я б точно звякнул. У них той ІБ через пень-колоду працює, сам функціонал по пролонгації менше року як запрацював в ІБ, невже не підуть назустріч
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 чер, 2024 14:14
Re: Юнекс Банк
Додано: Сер 19 чер, 2024 18:23
В подобной ситуации мне тормошение не помогло. Зато теперь не забываю выключать. Звонок на горячую линию и все.
Додано: Сер 19 чер, 2024 18:32
Re: Юнекс Банк
1 липня 2024 року наберуть чинності оновлені умови програми лояльності в частині нарахування та сплати кешбеку:
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