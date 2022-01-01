Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 19 чер, 2024 14:14
Искатель написав:
Что теперь делать? Смириться или есть смысл потормошить банк?
ну я б точно звякнул. У них той ІБ через пень-колоду працює, сам функціонал по пролонгації менше року як запрацював в ІБ, невже не підуть назустріч
Amethyst
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:23
Искатель написав:
Провтыкал, что тут по умолчанию - автопролонгация. И только сегодня, когда закончившийся депозит не упал на карту, понял, что ступил...
Продлилось еще на 3 месяца, хотя планы были совсем другие.
Что теперь делать? Смириться или есть смысл потормошить банк?
В подобной ситуации мне тормошение не помогло.
Зато теперь не забываю выключать. Звонок на горячую линию и все.
nord
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Додано: Сер 19 чер, 2024 18:32
1 липня 2024 року наберуть чинності оновлені умови програми лояльності в частині нарахування та сплати кешбеку:
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... loyalnosti
Howl
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Додано: Сер 19 чер, 2024 20:55
"пакращувачі"
Проте із вказаної дати ми нараховуватимемо кешбек на покупки від 100 грн.
greenozon
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Додано: Чет 20 чер, 2024 00:00
Amethyst написав: Искатель написав:
Что теперь делать? Смириться или есть смысл потормошить банк?
ну я б точно звякнул. У них той ІБ через пень-колоду працює, сам функціонал по пролонгації менше року як запрацював в ІБ, невже не підуть назустріч
Я так и сделал. Сначала думал: "фигня, не поможет". Но вечером мой депозит упал на карту! Был приятно удивлен. Теперь завтра буду думать, куда переводить и брать онлайн доллар.
Искатель
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