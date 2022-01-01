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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 127128129130

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Юнекс Банк 3.6 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 14:14

Re: Юнекс Банк

  Искатель написав:Что теперь делать? Смириться или есть смысл потормошить банк?
ну я б точно звякнул. У них той ІБ через пень-колоду працює, сам функціонал по пролонгації менше року як запрацював в ІБ, невже не підуть назустріч :wink:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:23

  Искатель написав:Провтыкал, что тут по умолчанию - автопролонгация. И только сегодня, когда закончившийся депозит не упал на карту, понял, что ступил...
Продлилось еще на 3 месяца, хотя планы были совсем другие.
Что теперь делать? Смириться или есть смысл потормошить банк?

В подобной ситуации мне тормошение не помогло. :cry: Зато теперь не забываю выключать. Звонок на горячую линию и все.
nord
 
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 18:32

Re: Юнекс Банк

1 липня 2024 року наберуть чинності оновлені умови програми лояльності в частині нарахування та сплати кешбеку:
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... loyalnosti
Howl
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Повідомлення Додано: Сер 19 чер, 2024 20:55

"пакращувачі"
Проте із вказаної дати ми нараховуватимемо кешбек на покупки від 100 грн.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 00:00

  Amethyst написав:
  Искатель написав:Что теперь делать? Смириться или есть смысл потормошить банк?
ну я б точно звякнул. У них той ІБ через пень-колоду працює, сам функціонал по пролонгації менше року як запрацював в ІБ, невже не підуть назустріч :wink:

Я так и сделал. Сначала думал: "фигня, не поможет". Но вечером мой депозит упал на карту! Был приятно удивлен. Теперь завтра буду думать, куда переводить и брать онлайн доллар.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 00:52

  Howl написав:1 липня 2024 року наберуть чинності оновлені умови програми лояльності в частині нарахування та сплати кешбеку:
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... loyalnosti

Якщо ще й стежку з Привату дійсно прикриють, то сенсу в картці зовсім не залишається. Воно й так в силу обмеженості категорій майже не було того кешбеку, бо картка тільки де-інде використовувалась, а із цим покращенням все закінчиться списанням якихось залишків гривень у 80, як у мене вийшло із Сенсом.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Чет 20 чер, 2024 06:23

  M-Audio написав:
  Howl написав:1 липня 2024 року наберуть чинності оновлені умови програми лояльності в частині нарахування та сплати кешбеку:
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... loyalnosti

Якщо ще й стежку з Привату дійсно прикриють, то сенсу в картці зовсім не залишається. Воно й так в силу обмеженості категорій майже не було того кешбеку, бо картка тільки де-інде використовувалась, а із цим покращенням все закінчиться списанням якихось залишків гривень у 80, як у мене вийшло із Сенсом.

Мед був ,тому що треба було 0,5% до вкладу . Нехай думають.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 09:49

Друзі,а в Юнекса тут є офіційний представник чи хтось на кшталт,бо з гарячою лінією дуже важко вести діалог???
t-step
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 10:07

Уже прикрыли вывод на Приват?
Feh14
 
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