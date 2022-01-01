ну я б точно звякнул. У них той ІБ через пень-колоду працює, сам функціонал по пролонгації менше року як запрацював в ІБ, невже не підуть назустріч
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Додано: Сер 19 чер, 2024 14:14
Re: Юнекс Банк
Додано: Сер 19 чер, 2024 18:23
В подобной ситуации мне тормошение не помогло. Зато теперь не забываю выключать. Звонок на горячую линию и все.
Додано: Сер 19 чер, 2024 18:32
Re: Юнекс Банк
1 липня 2024 року наберуть чинності оновлені умови програми лояльності в частині нарахування та сплати кешбеку:
Додано: Сер 19 чер, 2024 20:55
"пакращувачі"
Проте із вказаної дати ми нараховуватимемо кешбек на покупки від 100 грн.
Додано: Чет 20 чер, 2024 00:00
Я так и сделал. Сначала думал: "фигня, не поможет". Но вечером мой депозит упал на карту! Был приятно удивлен. Теперь завтра буду думать, куда переводить и брать онлайн доллар.
Додано: Чет 20 чер, 2024 00:52
Якщо ще й стежку з Привату дійсно прикриють, то сенсу в картці зовсім не залишається. Воно й так в силу обмеженості категорій майже не було того кешбеку, бо картка тільки де-інде використовувалась, а із цим покращенням все закінчиться списанням якихось залишків гривень у 80, як у мене вийшло із Сенсом.
Додано: Чет 20 чер, 2024 06:23
Мед був ,тому що треба було 0,5% до вкладу . Нехай думають.
Додано: Сер 26 чер, 2024 09:49
Друзі,а в Юнекса тут є офіційний представник чи хтось на кшталт,бо з гарячою лінією дуже важко вести діалог???
Додано: Сер 26 чер, 2024 12:18
Unex Bank розпочинає серію валютних розпродажів – «щасливих годин», під час яких всі бажаючи українці мають можливість придбати безготівкову валюту у мобільному застосунку на особливо вигідних умовах.
Сьогодні, 26 червня, у застосунку банку можна придбати долари США за особливим курсом 40,65 грн/$. Такий курс встановлено тимчасово, тож вікно можливостей може тривати лише кілька годин.
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