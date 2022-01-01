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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 128129130131

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 12:22

  t-step написав:Друзі,а в Юнекса тут є офіційний представник чи хтось на кшталт,бо з гарячою лінією дуже важко вести діалог???


тут усі офіційні - Представники банків
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 12:50

  greenozon написав:Unex Bank розпочинає серію валютних розпродажів – «щасливих годин», під час яких всі бажаючи українці мають можливість придбати безготівкову валюту у мобільному застосунку на особливо вигідних умовах.


Сьогодні, 26 червня, у застосунку банку можна придбати долари США за особливим курсом 40,65 грн/$. Такий курс встановлено тимчасово, тож вікно можливостей може тривати лише кілька годин.

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... -40-65-grn

Даєш ойро 43.50!!
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 14:31

Re: Юнекс Банк

Я ще пам'ятаю як тут писали як вони валюту видавали(не видавали).Так що ні.
посетитель
 
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Повідомлення Додано: Сер 26 чер, 2024 17:00

  Amethyst написав:
  greenozon написав:Unex Bank розпочинає серію валютних розпродажів – «щасливих годин», під час яких всі бажаючи українці мають можливість придбати безготівкову валюту у мобільному застосунку на особливо вигідних умовах.


Сьогодні, 26 червня, у застосунку банку можна придбати долари США за особливим курсом 40,65 грн/$. Такий курс встановлено тимчасово, тож вікно можливостей може тривати лише кілька годин.

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... -40-65-grn

Даєш ойро 43.50!!

нижче 42.50 будемо брать
flysoulfly
 
Повідомлень: 5067
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Повідомлення Додано: Нед 30 чер, 2024 21:25

  Feh14 написав:Уже прикрыли вывод на Приват?

_На_ приват или _с_ привата?
Сегодня успешно перекинул с Привата на Смарт. Возможно, последний день.
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 00:28

M-Audio Сейчас перевёл после 0-20.Пока без комиссии.
Вадимка
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 15:00

Re: Юнекс Банк

Вивід з Привату на Юнекс карти вже не працює... Які залишились ще варіанти вивести з привата гроші без комісії?
oleks1y
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 15:03

Re: Юнекс Банк

  oleks1y написав:Які залишились ще варіанти

см.viewtopic.php?p=5742170#p5742170
А картки Юнексу будете закривати?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 01 лип, 2024 16:19

  Amethyst написав:
  oleks1y написав:Які залишились ще варіанти

см.viewtopic.php?p=5742170#p5742170
А картки Юнексу будете закривати?

Через три місяці поміняють - знову відкривати ?)
sens
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 12:14

кэшбэк с 1 июля

19 июня изменили правила по кэшбэку
с 1 июля "Мінімальна сума місячної виплати, грн 100 або більше"
Это требование распространяется и на кэшбэк накопленный в июне? кому-то выплатили кэшбэк за июнь, если его сумма меньше 100 грн ?
citramon
 
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