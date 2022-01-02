Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 26 чер, 2024 12:22
t-step написав:
Друзі,а в Юнекса тут є офіційний представник чи хтось на кшталт,бо з гарячою лінією дуже важко вести діалог???
тут усі офіційні -
Представники банків
greenozon
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Додано: Сер 26 чер, 2024 12:50
greenozon написав:
Unex Bank розпочинає серію валютних розпродажів – «щасливих годин», під час яких всі бажаючи українці мають можливість придбати безготівкову валюту у мобільному застосунку на особливо вигідних умовах.
Сьогодні, 26 червня, у застосунку банку можна придбати долари США за особливим курсом 40,65 грн/$. Такий курс встановлено тимчасово, тож вікно можливостей може тривати лише кілька годин.
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... -40-65-grn
Даєш ойро 43.50!!
Amethyst
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Додано: Сер 26 чер, 2024 14:31
Я ще пам'ятаю як тут писали як вони валюту видавали(не видавали).Так що ні.
посетитель
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Додано: Сер 26 чер, 2024 17:00
Amethyst написав: greenozon написав:
Unex Bank розпочинає серію валютних розпродажів – «щасливих годин», під час яких всі бажаючи українці мають можливість придбати безготівкову валюту у мобільному застосунку на особливо вигідних умовах.
Сьогодні, 26 червня, у застосунку банку можна придбати долари США за особливим курсом 40,65 грн/$. Такий курс встановлено тимчасово, тож вікно можливостей може тривати лише кілька годин.
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... -40-65-grn
Даєш ойро 43.50!!
нижче 42.50 будемо брать
flysoulfly
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Додано: Нед 30 чер, 2024 21:25
Feh14 написав:
Уже прикрыли вывод на Приват?
_На_ приват или _с_ привата?
Сегодня успешно перекинул с Привата на Смарт. Возможно, последний день.
M-Audio
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Додано: Пон 01 лип, 2024 00:28
M-Audio Сейчас перевёл после 0-20.Пока без комиссии.
Вадимка
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Додано: Пон 01 лип, 2024 15:00
Вивід з Привату на Юнекс карти вже не працює... Які залишились ще варіанти вивести з привата гроші без комісії?
oleks1y
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Додано: Пон 01 лип, 2024 15:03
oleks1y написав:
Які залишились ще варіанти
см.
viewtopic.php?p=5742170#p5742170
А картки Юнексу будете закривати?
Amethyst
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Подякував: 414 раз.
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Додано: Пон 01 лип, 2024 16:19
Через три місяці поміняють - знову відкривати ?)
sens
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Додано: Вів 02 лип, 2024 14:10
Amethyst написав:
А картки Юнексу будете закривати?
карту можно закрыть онлайн?
Востаннє редагувалось
flysoulfly
в Вів 02 лип, 2024 15:12, всього редагувалось 1 раз.
flysoulfly
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