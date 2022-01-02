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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 14:35

  sens написав:Через три місяці поміняють - знову відкривати ?)
Коли це таке було, щоб знов робили безкоштовно те, що зроблено платним?
M-Audio
 
Повідомлень: 3008
З нами з: 23.03.11
Подякував: 576 раз.
Подякували: 412 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 14:44

  M-Audio написав:
  sens написав:Через три місяці поміняють - знову відкривати ?)
Коли це таке було, щоб знов робили безкоштовно те, що зроблено платним?
например, Правекс через полгода напрасного ожидания наплыва дураков отменил введенную комиссию за снятие валют с карт ТП Фамилия и понизил комиссию до прежней для карт ТП Капучино
flysoulfly
 
Повідомлень: 5069
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1656 раз.
Подякували: 287 раз.
 
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  #<1 ... 129130131132
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