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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2024 14:35
sens написав:
Через три місяці поміняють - знову відкривати ?)
Коли це таке було, щоб знов робили безкоштовно те, що зроблено платним?
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Додано: Вів 02 лип, 2024 14:44
M-Audio написав: sens написав:
Через три місяці поміняють - знову відкривати ?)
Коли це таке було, щоб знов робили безкоштовно те, що зроблено платним?
например, Правекс через полгода напрасного ожидания наплыва дураков отменил введенную комиссию за снятие валют с карт ТП Фамилия и понизил комиссию до прежней для карт ТП Капучино
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Ірина_, ShtormK, Модератор
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