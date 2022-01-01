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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 129130131132

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.6 5 16
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
19%
3
2- Погане. Некомпетентне.
6%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
25%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
38%
6
Всього голосів : 16
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 14:35

  sens написав:Через три місяці поміняють - знову відкривати ?)
Коли це таке було, щоб знов робили безкоштовно те, що зроблено платним?
M-Audio
 
Повідомлень: 3018
З нами з: 23.03.11
Подякував: 576 раз.
Подякували: 412 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 14:44

  M-Audio написав:
  sens написав:Через три місяці поміняють - знову відкривати ?)
Коли це таке було, щоб знов робили безкоштовно те, що зроблено платним?
например, Правекс через полгода напрасного ожидания наплыва дураков отменил введенную комиссию за снятие валют с карт ТП Фамилия и понизил комиссию до прежней для карт ТП Капучино
flysoulfly
 
Повідомлень: 5107
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1664 раз.
Подякували: 287 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 16:38

Ваау.
А давно у Юнекса СЕП по Сб. буХвально за 5хв залітає? З Алки тестив
А у неділю як?
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5529
З нами з: 05.05.21
Подякував: 416 раз.
Подякували: 1066 раз.
 
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1
1
9
Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:43

Отримав штраф 3,86 млн. від рагулятора за "за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення" (с)
Solar_simfi
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Повідомлень: 2368
З нами з: 10.08.11
Подякував: 31 раз.
Подякували: 345 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 11:51

У кого є кредитка юнекса, може погашав її через https://pay.unexbank.ua/ карткою Привата? Бере приват коміс?
la9
 
Повідомлень: 2646
З нами з: 02.07.09
Подякував: 511 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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  #<1 ... 129130131132
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