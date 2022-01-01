Коли це таке було, щоб знов робили безкоштовно те, що зроблено платним?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 02 лип, 2024 14:35
Додано: Вів 02 лип, 2024 14:44
например, Правекс через полгода напрасного ожидания наплыва дураков отменил введенную комиссию за снятие валют с карт ТП Фамилия и понизил комиссию до прежней для карт ТП Капучино
Додано: Суб 06 лип, 2024 16:38
Ваау.
А давно у Юнекса СЕП по Сб. буХвально за 5хв залітає? З Алки тестив
А у неділю як?
Додано: Пон 08 лип, 2024 15:43
Отримав штраф 3,86 млн. від рагулятора за "за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення" (с)
Додано: Пон 15 лип, 2024 11:51
У кого є кредитка юнекса, може погашав її через
Додано: Суб 03 сер, 2024 13:40
Re: Юнекс Банк
Друзі хтось з Вас стикався просто зі шквалом дзвінків з Юнексу, де вони пропонують розстрочку мед?
На питання до оператора де взяли номер мені щось лопочуть про те що ви брали кредит ітп. Але в Юнексі я ніяких кредитів не брав ніколи. Не розумію звідки вони взяли мій номер.
Від банку не приємне враження...
Додано: Нед 04 сер, 2024 22:16
Re: Юнекс Банк
Как только позвонил на кц и проконсультировался по их кредитке, через пару минут пришло смс от какой-то МФО с предложением кредита. И потом тоже приходило ещё от кого-то похожего
Додано: Нед 04 сер, 2024 22:26
Re: Юнекс Банк
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