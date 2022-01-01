Отримав штраф 3,86 млн. від рагулятора за "за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення" (с)
Друзі хтось з Вас стикався просто зі шквалом дзвінків з Юнексу, де вони пропонують розстрочку мед? На питання до оператора де взяли номер мені щось лопочуть про те що ви брали кредит ітп. Але в Юнексі я ніяких кредитів не брав ніколи. Не розумію звідки вони взяли мій номер. Від банку не приємне враження...
Karambol 25 написав:Друзі хтось з Вас стикався просто зі шквалом дзвінків з Юнексу, де вони пропонують розстрочку мед? На питання до оператора де взяли номер мені щось лопочуть про те що ви брали кредит ітп. Але в Юнексі я ніяких кредитів не брав ніколи. Не розумію звідки вони взяли мій номер. Від банку не приємне враження...
Как только позвонил на кц и проконсультировался по их кредитке, через пару минут пришло смс от какой-то МФО с предложением кредита. И потом тоже приходило ещё от кого-то похожего