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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133>

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
35%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 14:35

  sens написав:Через три місяці поміняють - знову відкривати ?)
Коли це таке було, щоб знов робили безкоштовно те, що зроблено платним?
M-Audio
 
Повідомлень: 3035
З нами з: 23.03.11
Подякував: 577 раз.
Подякували: 412 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 02 лип, 2024 14:44

  M-Audio написав:
  sens написав:Через три місяці поміняють - знову відкривати ?)
Коли це таке було, щоб знов робили безкоштовно те, що зроблено платним?
например, Правекс через полгода напрасного ожидания наплыва дураков отменил введенную комиссию за снятие валют с карт ТП Фамилия и понизил комиссию до прежней для карт ТП Капучино
flysoulfly
 
Повідомлень: 5201
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Подякував: 1675 раз.
Подякували: 290 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 06 лип, 2024 16:38

Ваау.
А давно у Юнекса СЕП по Сб. буХвально за 5хв залітає? З Алки тестив
А у неділю як?
Amethyst
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Повідомлень: 5580
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Повідомлення Додано: Пон 08 лип, 2024 15:43

Отримав штраф 3,86 млн. від рагулятора за "за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення" (с)
Solar_simfi
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Повідомлень: 2369
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Подякували: 345 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 15 лип, 2024 11:51

У кого є кредитка юнекса, може погашав її через https://pay.unexbank.ua/ карткою Привата? Бере приват коміс?
la9
 
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Повідомлення Додано: Суб 03 сер, 2024 13:40

Re: Юнекс Банк

Друзі хтось з Вас стикався просто зі шквалом дзвінків з Юнексу, де вони пропонують розстрочку мед?
На питання до оператора де взяли номер мені щось лопочуть про те що ви брали кредит ітп. Але в Юнексі я ніяких кредитів не брав ніколи. Не розумію звідки вони взяли мій номер.
Від банку не приємне враження...
Karambol 25
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 22:16

Re: Юнекс Банк

Karambol 25 написав:Друзі хтось з Вас стикався просто зі шквалом дзвінків з Юнексу, де вони пропонують розстрочку мед?
На питання до оператора де взяли номер мені щось лопочуть про те що ви брали кредит ітп. Але в Юнексі я ніяких кредитів не брав ніколи. Не розумію звідки вони взяли мій номер.
Від банку не приємне враження...
Как только позвонил на кц и проконсультировался по их кредитке, через пару минут пришло смс от какой-то МФО с предложением кредита. И потом тоже приходило ещё от кого-то похожего
la9
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 сер, 2024 22:26

Re: Юнекс Банк

  Karambol 25 написав:На питання до оператора де взяли номер мені щось лопочуть про те що ви брали кредит ітп.
ваші телепони є у УБКІ, де зберігається ваша кредитна історія... і купа банок моніторять ту КІ.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 11:59

В юнексе карту можно закрыть в додатке?
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 13:12

  Кассандра написав:В юнексе карту можно закрыть в додатке?

Нет.
Но можно на горячей линии запросить форму заявления на закрытие, заполнить и отправить не помню уже по какому электронному каналу в банк.
ramzes4
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