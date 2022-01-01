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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
35%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 13:45

Re: Юнекс Банк

Кто-то погашал кредитку здесь с карты привата?
https://pay.unexbank.ua/
Приват берет комис?
la9
 
Повідомлень: 2648
З нами з: 02.07.09
Подякував: 511 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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  #<1 ... 130131132133
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