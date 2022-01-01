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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 сер, 2024 13:45
Кто-то погашал кредитку здесь с карты привата?https://pay.unexbank.ua/
Приват берет комис?
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Додано: Пон 05 сер, 2024 17:24
ramzes4 написав: Кассандра написав:
В юнексе карту можно закрыть в додатке?
Нет.
Но можно на горячей линии запросить форму заявления на закрытие, заполнить и отправить не помню уже по какому электронному каналу в банк.
а какой смысл всей возни? Загонят в минус за неактивность?
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