Приват берет комис?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 сер, 2024 13:45
Re: Юнекс Банк
Кто-то погашал кредитку здесь с карты привата?
Приват берет комис?
Додано: Пон 05 сер, 2024 17:24
Додано: Вів 06 сер, 2024 13:01
Змінюємо окремі тарифи на розрахунково-касове обслуговування
Додано: Вів 06 сер, 2024 14:10
8.3. Переказ коштів за реквізитами на рахунки в інших банках та / або зняття готівкових коштів при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку(4)
20,00% від суми переказу/суми видачі готівки
Але ж це стосується ТП «Стандарт» та ТП «Smart Exchange».
Більшість тут обслуговується за ТП «UneX Smart» і там такої наволочі поки що немає.
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