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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 130131132133

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Юнекс Банк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
35%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 13:45

Re: Юнекс Банк

Кто-то погашал кредитку здесь с карты привата?
https://pay.unexbank.ua/
Приват берет комис?
la9
 
Повідомлень: 2650
З нами з: 02.07.09
Подякував: 511 раз.
Подякували: 89 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 05 сер, 2024 17:24

  ramzes4 написав:
  Кассандра написав:В юнексе карту можно закрыть в додатке?

Нет.
Но можно на горячей линии запросить форму заявления на закрытие, заполнить и отправить не помню уже по какому электронному каналу в банк.

а какой смысл всей возни? Загонят в минус за неактивность?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5222
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1677 раз.
Подякували: 294 раз.
 
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1
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 13:01

Змінюємо окремі тарифи на розрахунково-касове обслуговування
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... govuvannya
greenozon
 
Повідомлень: 16426
З нами з: 01.06.14
Подякував: 451 раз.
Подякували: 1630 раз.
 
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1
1
3
Повідомлення Додано: Вів 06 сер, 2024 14:10

  greenozon написав:Змінюємо окремі тарифи на розрахунково-касове обслуговування
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... govuvannya

8.3. Переказ коштів за реквізитами на рахунки в інших банках та / або зняття готівкових коштів при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку(4)
20,00% від суми переказу/суми видачі готівки
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:

Але ж це стосується ТП «Стандарт» та ТП «Smart Exchange».
Більшість тут обслуговується за ТП «UneX Smart» і там такої наволочі поки що немає.
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5607
З нами з: 05.05.21
Подякував: 420 раз.
Подякували: 1078 раз.
 
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9
Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:53

тарифи РКО

greenozon якщо поточний рахунок з 2016р звичайний, без картки - де знайти тарифи?
Marica
 
Повідомлень: 180
З нами з: 06.08.16
Подякував: 88 раз.
Подякували: 7 раз.
 
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Повідомлення Додано: Сер 07 сер, 2024 11:57

  Marica написав:greenozon якщо поточний рахунок з 2016р звичайний, без картки - де знайти тарифи?

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/pe ... ii-raxunok
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5607
З нами з: 05.05.21
Подякував: 420 раз.
Подякували: 1078 раз.
 
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9
  #<1 ... 130131132133
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