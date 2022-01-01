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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 05 сер, 2024 13:45
Кто-то погашал кредитку здесь с карты привата?https://pay.unexbank.ua/
Приват берет комис?
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la9
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Додано: Пон 05 сер, 2024 17:24
ramzes4 написав: Кассандра написав:
В юнексе карту можно закрыть в додатке?
Нет.
Но можно на горячей линии запросить форму заявления на закрытие, заполнить и отправить не помню уже по какому электронному каналу в банк.
а какой смысл всей возни? Загонят в минус за неактивность?
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flysoulfly
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Додано: Вів 06 сер, 2024 13:01
Змінюємо окремі тарифи на розрахунково-касове обслуговуванняhttps://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... govuvannya
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greenozon
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Додано: Вів 06 сер, 2024 14:10
8.3. Переказ коштів за реквізитами на рахунки в інших банках та / або зняття готівкових коштів при припиненні ділових відносин
за ініціативою Банку(4)20,00%
від суми переказу/суми видачі готівки
Але ж це стосується ТП «Стандарт» та ТП «Smart Exchange».
Більшість тут обслуговується за ТП «UneX Smart» і там такої наволочі поки що немає.
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Додано: Сер 07 сер, 2024 11:53
greenozon якщо поточний рахунок з 2016р звичайний, без картки - де знайти тарифи?
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Marica
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Додано: Сер 07 сер, 2024 11:57
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/pe ... ii-raxunok
Marica написав:greenozon
якщо поточний рахунок з 2016р звичайний, без картки - де знайти тарифи?
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Додано: Сер 07 сер, 2024 17:43
Не дочитувався...
Про -20% "ета другоє"© ?
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Додано: Чет 08 сер, 2024 14:59
Четвертий банк?
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 17:11
2XL як рахуєте?
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Додано: П'ят 09 сер, 2024 18:10
Marica написав:2XL як рахуєте?
А-банк
Ізі
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