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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
35%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 18:50

охохо! Юнекс знову взявся за старі ігри! :mrgreen:


https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... erpnya-500
greenozon
 
Повідомлень: 16463
З нами з: 01.06.14
Подякував: 454 раз.
Подякували: 1632 раз.
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 06:46

  greenozon написав:охохо! Юнекс знову взявся за старі ігри! :mrgreen:


https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... erpnya-500

Може в них є овдп і гарні умови?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 17430
З нами з: 12.09.13
Подякував: 34 раз.
Подякували: 937 раз.
 
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3
  #<1 ... 131132133134
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