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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2024 18:50
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Додано: Суб 17 сер, 2024 06:46
Може в них є овдп і гарні умови?
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