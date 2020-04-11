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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 сер, 2024 18:50
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greenozon
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Додано: Суб 17 сер, 2024 06:46
Може в них є овдп і гарні умови?
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sens
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Додано: П'ят 23 сер, 2024 18:57
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greenozon
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Додано: Пон 09 вер, 2024 12:43
підкажіть з карток цього банку можна без комісій переказувати на карти інших укр банків?
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quadro_tony_da
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Додано: Пон 09 вер, 2024 12:52
quadro_tony_da написав:
підкажіть з карток цього банку можна без комісій переказувати на карти інших укр банків?
в банку багато карток.. https://www.unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki
треба конкретику
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greenozon
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Додано: Пон 09 вер, 2024 14:15
quadro_tony_da написав:
підкажіть з карток цього банку можна без комісій переказувати на карти інших укр банків?
по грн
Ну СЕПи літають
Сторонні р2р залітають. А от вилітати р2р тут не навчили, мона тільки з коміс здерти стороннім сервісом
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Amethyst
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