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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 131132133134

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Юнекс Банк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
35%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: П'ят 16 сер, 2024 18:50

охохо! Юнекс знову взявся за старі ігри! :mrgreen:


https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... erpnya-500
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Суб 17 сер, 2024 06:46

  greenozon написав:охохо! Юнекс знову взявся за старі ігри! :mrgreen:


https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... erpnya-500

Може в них є овдп і гарні умови?
sens
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Повідомлень: 17652
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Повідомлення Додано: П'ят 23 сер, 2024 18:57

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https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... mastercard
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 12:43

Re: Юнекс Банк

підкажіть з карток цього банку можна без комісій переказувати на карти інших укр банків?
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 12:52

  quadro_tony_da написав:підкажіть з карток цього банку можна без комісій переказувати на карти інших укр банків?



в банку багато карток..
https://www.unexbank.ua/privatnim-osobam/kartki
треба конкретику
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 14:15

  quadro_tony_da написав:підкажіть з карток цього банку можна без комісій переказувати на карти інших укр банків?

по грн
Ну СЕПи літають
Сторонні р2р залітають. А от вилітати р2р тут не навчили, мона тільки з коміс здерти стороннім сервісом :mrgreen:
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2024 15:51

  Amethyst написав:Сторонні р2р залітають
доречі, панове дослідники аппок: а своя тяггнуучка тут не запрацювала? (типу з прив'язаних карток як в ТАСі, наприклад)
flysoulfly
 
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