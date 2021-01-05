Знадобилося тут відправити звідси платіж СЕПом, ніколи раніше не робив. А воно мені і пише людською мовою: немає в тебе, друже, підходящих рахунків для такого платежу. І що робити? В наявності одна відкрита дистанційно віртуальна картка "Unex Smart".
M-Audio написав:Знадобилося тут відправити звідси платіж СЕПом, ніколи раніше не робив. А воно мені і пише людською мовою: немає в тебе, друже, підходящих рахунків для такого платежу. І що робити? В наявності одна відкрита дистанційно віртуальна картка "Unex Smart".
Банки смотрю превращаются только для кредитов и депозитов через отделения. Вся банковская система ложиться на лопатки. Больше 10 тыс грн.уже становиться страшно держать в банке. Раньше думали про ВА, а теперь все думают про фин. Но что ж вспомним времена 90х - нала.
M-Audio написав:Знадобилося тут відправити звідси платіж СЕПом, ніколи раніше не робив. А воно мені і пише людською мовою: немає в тебе, друже, підходящих рахунків для такого платежу. І що робити? В наявності одна відкрита дистанційно віртуальна картка "Unex Smart".
Я тільки зі Смарта і відправляю То воно глюкануло. Дуже часто буває, що при відкритті зразу рахунки не підтягуються. Спробуйте свайпом зверху вниз оновити баланси. Та й вже пізно, гроші спати лягли... мабуть Ееее, а на рахунку гроші є?