RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 132133134135

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
35%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 22:33

  Amethyst написав:То воно глюкануло. Дуже часто буває, що при відкритті зразу рахунки не підтягуються.
Ееее, а на рахунку гроші є? :wink:
Картка вже мабуть рік як відкрита. Гроші, звісно, є.
M-Audio
 
Повідомлень: 3138
З нами з: 23.03.11
Подякував: 591 раз.
Подякували: 441 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 22:38

  M-Audio написав:
  Amethyst написав:То воно глюкануло. Дуже часто буває, що при відкритті зразу рахунки не підтягуються.
Ееее, а на рахунку гроші є? :wink:
Картка вже мабуть рік як відкрита. Гроші, звісно, є.

ПРикольно :P
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5721
З нами з: 05.05.21
Подякував: 430 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
2
1
9
  #<1 ... 132133134135
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: melkh і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Глобус 1 ... 139, 140, 141
cohan » Пон 10 січ, 2022 18:46
1403 663204
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 22:56
melkh
А-Банк 1 ... 199, 200, 201
V2 » Суб 01 січ, 2022 21:06
2000 1032502
Переглянути останнє повідомлення
Пон 16 вер, 2024 20:59
M-Audio
Кредитвест Банк 1 ... 9, 10, 11
sens » Вів 05 січ, 2021 22:08
101 37303
Переглянути останнє повідомлення
Суб 14 вер, 2024 12:56
NDV

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.