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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2024 22:33
Amethyst написав:
То воно глюкануло. Дуже часто буває, що при відкритті зразу рахунки не підтягуються.
Ееее, а на рахунку гроші є?
Картка вже мабуть рік як відкрита. Гроші, звісно, є.
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Додано: Пон 16 вер, 2024 22:38
M-Audio написав: Amethyst написав:
То воно глюкануло. Дуже часто буває, що при відкритті зразу рахунки не підтягуються.
Ееее, а на рахунку гроші є?
Картка вже мабуть рік як відкрита. Гроші, звісно, є.
ПРикольно
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