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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2024 22:38
M-Audio написав: Amethyst написав:
То воно глюкануло. Дуже часто буває, що при відкритті зразу рахунки не підтягуються.
Ееее, а на рахунку гроші є?
Картка вже мабуть рік як відкрита. Гроші, звісно, є.
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Додано: Вів 17 вер, 2024 00:09
M-Audio написав: Amethyst написав:
То воно глюкануло. Дуже часто буває, що при відкритті зразу рахунки не підтягуються.
Ееее, а на рахунку гроші є?
Картка вже мабуть рік як відкрита. Гроші, звісно, є.
Такий глюк тут - десь 1 з 3 випадків .
Лікування: тупо закриваю аппку й заходжу знову - і всі мої поточні вже є
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