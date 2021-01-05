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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
35%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 22:38

  M-Audio написав:
  Amethyst написав:То воно глюкануло. Дуже часто буває, що при відкритті зразу рахунки не підтягуються.
Ееее, а на рахунку гроші є? :wink:
Картка вже мабуть рік як відкрита. Гроші, звісно, є.

ПРикольно :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:09

  M-Audio написав:
  Amethyst написав:То воно глюкануло. Дуже часто буває, що при відкритті зразу рахунки не підтягуються.
Ееее, а на рахунку гроші є? :wink:
Картка вже мабуть рік як відкрита. Гроші, звісно, є.

Такий глюк тут - десь 1 з 3 випадків . :evil: Лікування: тупо закриваю аппку й заходжу знову - і всі мої поточні вже є
flysoulfly
 
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