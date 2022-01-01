RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Юнекс Банк

Юнекс Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 132133134135

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
35%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 22:38

  M-Audio написав:
  Amethyst написав:То воно глюкануло. Дуже часто буває, що при відкритті зразу рахунки не підтягуються.
Ееее, а на рахунку гроші є? :wink:
Картка вже мабуть рік як відкрита. Гроші, звісно, є.

ПРикольно :P
Amethyst
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5724
З нами з: 05.05.21
Подякував: 430 раз.
Подякували: 1106 раз.
 
Профіль
2
1
9
Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:09

  M-Audio написав:
  Amethyst написав:То воно глюкануло. Дуже часто буває, що при відкритті зразу рахунки не підтягуються.
Ееее, а на рахунку гроші є? :wink:
Картка вже мабуть рік як відкрита. Гроші, звісно, є.

Такий глюк тут - десь 1 з 3 випадків . :evil: Лікування: тупо закриваю аппку й заходжу знову - і всі мої поточні вже є
flysoulfly
 
Повідомлень: 5358
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1706 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 20:15

  flysoulfly написав:
  M-Audio написав:
  Amethyst написав:То воно глюкануло. Дуже часто буває, що при відкритті зразу рахунки не підтягуються.
Ееее, а на рахунку гроші є? :wink:
Картка вже мабуть рік як відкрита. Гроші, звісно, є.

Такий глюк тут - десь 1 з 3 випадків . :evil: Лікування: тупо закриваю аппку й заходжу знову - і всі мої поточні вже є

ось сьогодні рахунки показує, а картки - ніт :mrgreen: Й не лікується перезаходом
flysoulfly
 
Повідомлень: 5358
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1706 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:42

В Unex пролонгація депо ніяких % не добавить до їхньої теперішньої мізерної депоставки?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5358
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1706 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:49

доречі, нагадайте, пліз, :oops: де в їхній аппці відкриваються валютні конвертдепо?
flysoulfly
 
Повідомлень: 5358
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1706 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:52

  flysoulfly написав:доречі, нагадайте, пліз, :oops: де в їхній аппці відкриваються валютні конвертдепо?

Ніде. Тільки у відділенні.
ramzes4
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1109
З нами з: 29.08.13
Подякував: 2398 раз.
Подякували: 300 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 132133134135
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, novichok і 4 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Альянс 1 ... 116, 117, 118
Igneus » Суб 01 січ, 2022 08:26
1171 590465
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2024 12:00
la9
Райффайзен Банк 1 ... 189, 190, 191
Citizen_D » Нед 02 січ, 2022 11:24
1908 1049986
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 вер, 2024 11:07
tarasum
Банк Кредит Дніпро 1 ... 28, 29, 30
Stringer » П'ят 14 січ, 2022 17:55
298 128215
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 вер, 2024 19:46
flysoulfly

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПриватБанк (4261)
19.09.2024 12:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.