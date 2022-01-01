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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Юнекс Банк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
35%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 22:38

  M-Audio написав:
  Amethyst написав:То воно глюкануло. Дуже часто буває, що при відкритті зразу рахунки не підтягуються.
Ееее, а на рахунку гроші є? :wink:
Картка вже мабуть рік як відкрита. Гроші, звісно, є.

ПРикольно :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:09

  M-Audio написав:
  Amethyst написав:То воно глюкануло. Дуже часто буває, що при відкритті зразу рахунки не підтягуються.
Ееее, а на рахунку гроші є? :wink:
Картка вже мабуть рік як відкрита. Гроші, звісно, є.

Такий глюк тут - десь 1 з 3 випадків . :evil: Лікування: тупо закриваю аппку й заходжу знову - і всі мої поточні вже є
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 20:15

  flysoulfly написав:
  M-Audio написав:
  Amethyst написав:То воно глюкануло. Дуже часто буває, що при відкритті зразу рахунки не підтягуються.
Ееее, а на рахунку гроші є? :wink:
Картка вже мабуть рік як відкрита. Гроші, звісно, є.

Такий глюк тут - десь 1 з 3 випадків . :evil: Лікування: тупо закриваю аппку й заходжу знову - і всі мої поточні вже є

ось сьогодні рахунки показує, а картки - ніт :mrgreen: Й не лікується перезаходом
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:42

В Unex пролонгація депо ніяких % не добавить до їхньої теперішньої мізерної депоставки?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:49

доречі, нагадайте, пліз, :oops: де в їхній аппці відкриваються валютні конвертдепо?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:52

  flysoulfly написав:доречі, нагадайте, пліз, :oops: де в їхній аппці відкриваються валютні конвертдепо?

Ніде. Тільки у відділенні.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 17:13

  flysoulfly написав:доречі, нагадайте, пліз, :oops: де в їхній аппці відкриваються валютні конвертдепо?

Online лише 50к
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