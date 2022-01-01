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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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Юнекс Банк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
35%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Пон 16 вер, 2024 22:38

  M-Audio написав:
  Amethyst написав:То воно глюкануло. Дуже часто буває, що при відкритті зразу рахунки не підтягуються.
Ееее, а на рахунку гроші є? :wink:
Картка вже мабуть рік як відкрита. Гроші, звісно, є.

ПРикольно :P
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 17 вер, 2024 00:09

  M-Audio написав:
  Amethyst написав:То воно глюкануло. Дуже часто буває, що при відкритті зразу рахунки не підтягуються.
Ееее, а на рахунку гроші є? :wink:
Картка вже мабуть рік як відкрита. Гроші, звісно, є.

Такий глюк тут - десь 1 з 3 випадків . :evil: Лікування: тупо закриваю аппку й заходжу знову - і всі мої поточні вже є
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 вер, 2024 20:15

  flysoulfly написав:
  M-Audio написав:
  Amethyst написав:То воно глюкануло. Дуже часто буває, що при відкритті зразу рахунки не підтягуються.
Ееее, а на рахунку гроші є? :wink:
Картка вже мабуть рік як відкрита. Гроші, звісно, є.

Такий глюк тут - десь 1 з 3 випадків . :evil: Лікування: тупо закриваю аппку й заходжу знову - і всі мої поточні вже є

ось сьогодні рахунки показує, а картки - ніт :mrgreen: Й не лікується перезаходом
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:42

В Unex пролонгація депо ніяких % не добавить до їхньої теперішньої мізерної депоставки?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:49

доречі, нагадайте, пліз, :oops: де в їхній аппці відкриваються валютні конвертдепо?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 11:52

  flysoulfly написав:доречі, нагадайте, пліз, :oops: де в їхній аппці відкриваються валютні конвертдепо?

Ніде. Тільки у відділенні.
ramzes4
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Повідомлення Додано: Чет 19 вер, 2024 17:13

  flysoulfly написав:доречі, нагадайте, пліз, :oops: де в їхній аппці відкриваються валютні конвертдепо?

Online лише 50к
sens
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:18

Re: Юнекс Банк

єдиний банк який дає кешбек на MCC 7399
більше плюсів немає

додаток глючний, не відображає нормальні ні баланc кешбеку, ні транзакції вчасно
для зміни балансу інколи треба перезапускати додаток
невдалі транзакції ніде не відображаються, як наприклад якщо не вистачає грошей - приходить тільки в шторку відмова але без причини чому і за що, і без можливості деталізації

і інші баги

і це в банку який позиціонує себе як ФІНТЕХ

мабуть один з найгірших додатків на рівні з UGB
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:48

Re: Юнекс Банк

  quadro_tony_da написав:єдиний банк який дає кешбек на MCC 7399


де такий
/// 7399 — інші сервіси (не торгівля)
greenozon
 
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