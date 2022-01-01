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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 16 вер, 2024 22:38
M-Audio написав: Amethyst написав:
То воно глюкануло. Дуже часто буває, що при відкритті зразу рахунки не підтягуються.
Ееее, а на рахунку гроші є?
Картка вже мабуть рік як відкрита. Гроші, звісно, є.
ПРикольно
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Додано: Вів 17 вер, 2024 00:09
M-Audio написав: Amethyst написав:
То воно глюкануло. Дуже часто буває, що при відкритті зразу рахунки не підтягуються.
Ееее, а на рахунку гроші є?
Картка вже мабуть рік як відкрита. Гроші, звісно, є.
Такий глюк тут - десь 1 з 3 випадків .
Лікування: тупо закриваю аппку й заходжу знову - і всі мої поточні вже є
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flysoulfly
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Додано: Сер 18 вер, 2024 20:15
flysoulfly написав: M-Audio написав: Amethyst написав:
То воно глюкануло. Дуже часто буває, що при відкритті зразу рахунки не підтягуються.
Ееее, а на рахунку гроші є?
Картка вже мабуть рік як відкрита. Гроші, звісно, є.
Такий глюк тут - десь 1 з 3 випадків .
Лікування: тупо закриваю аппку й заходжу знову - і всі мої поточні вже є
ось сьогодні рахунки показує, а картки - ніт
Й не лікується перезаходом
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Додано: Чет 19 вер, 2024 11:42
В Unex пролонгація депо ніяких % не добавить до їхньої теперішньої мізерної депоставки?
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Додано: Чет 19 вер, 2024 11:49
доречі, нагадайте, пліз,
де в їхній аппці відкриваються валютні конвертдепо?
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Додано: Чет 19 вер, 2024 11:52
flysoulfly написав:
доречі, нагадайте, пліз,
де в їхній аппці відкриваються валютні конвертдепо?
Ніде. Тільки у відділенні.
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Додано: Чет 19 вер, 2024 17:13
flysoulfly написав:
доречі, нагадайте, пліз,
де в їхній аппці відкриваються валютні конвертдепо?
Online лише 50к
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sens
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 16:18
єдиний банк який дає кешбек на MCC 7399
більше плюсів немає
додаток глючний, не відображає нормальні ні баланc кешбеку, ні транзакції вчасно
для зміни балансу інколи треба перезапускати додаток
невдалі транзакції ніде не відображаються, як наприклад якщо не вистачає грошей - приходить тільки в шторку відмова але без причини чому і за що, і без можливості деталізації
і інші баги
і це в банку який позиціонує себе як ФІНТЕХ
мабуть один з найгірших додатків на рівні з UGB
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quadro_tony_da
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Додано: П'ят 20 вер, 2024 22:48
quadro_tony_da написав:
єдиний банк який дає кешбек на MCC 7399
де такий
/// 7399 — інші сервіси (не торгівля)
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greenozon
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Додано: Суб 21 вер, 2024 10:10
greenozon в деяких інтернет магазинах в яких я купую
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quadro_tony_da
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