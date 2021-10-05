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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 133134135136

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
35%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Суб 21 вер, 2024 13:39

  quadro_tony_da написав:greenozon в деяких інтернет магазинах в яких я купую


сказали А кажіть і Б :D
greenozon
 
Повідомлень: 16589
З нами з: 01.06.14
Подякував: 465 раз.
Подякували: 1661 раз.
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 вер, 2024 01:30

greenozon та вам то не цікаво буде всеодно
в турецьких деяких, подарункові карти наприклад
quadro_tony_da
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Повідомлень: 214
З нами з: 05.04.24
Подякував: 3 раз.
Подякували: 11 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 вер, 2024 11:14

яка гра слів, яка красота пейзажу... )))
----
24 вересня 2024 року наберуть чинності оновлені умови залучення строкових вкладів у гривні з терміном розміщення 32 дні. Зокрема із зазначеної дати до усіх нових депозитних договорів зі вказаними умовами та вкладів, які продовжуються автоматично, буде застосовуватися відсоткова ставка 7,5% річних.


Таке рішення було ухвалене через зміну дизайну монетарної політики
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... kom-32-dni
greenozon
 
Повідомлень: 16589
З нами з: 01.06.14
Подякував: 465 раз.
Подякували: 1661 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 16:03

Комусь вдалося сервісом в їхній аппці зробити поповнення своєї UnexSmart картки з якоїсь картки іншого банку :?:
flysoulfly
 
Повідомлень: 5397
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1721 раз.
Подякували: 301 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 26 вер, 2024 17:12

  flysoulfly написав:Комусь вдалося сервісом в їхній аппці зробити поповнення своєї UnexSmart картки з якоїсь картки іншого банку :?:

:P :P :P
Amethyst
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Повідомлень: 5746
З нами з: 05.05.21
Подякував: 433 раз.
Подякували: 1110 раз.
 
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