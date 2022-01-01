сказали А кажіть і Б
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 вер, 2024 13:39
Додано: Нед 22 вер, 2024 01:30
greenozon та вам то не цікаво буде всеодно
в турецьких деяких, подарункові карти наприклад
Додано: Вів 24 вер, 2024 11:14
яка гра слів, яка красота пейзажу... )))
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24 вересня 2024 року наберуть чинності оновлені умови залучення строкових вкладів у гривні з терміном розміщення 32 дні. Зокрема із зазначеної дати до усіх нових депозитних договорів зі вказаними умовами та вкладів, які продовжуються автоматично, буде застосовуватися відсоткова ставка 7,5% річних.
Таке рішення було ухвалене через зміну дизайну монетарної політики
Додано: Чет 26 вер, 2024 16:03
Комусь вдалося сервісом в їхній аппці зробити поповнення своєї UnexSmart картки з якоїсь картки іншого банку
Додано: Чет 26 вер, 2024 17:12
Додано: П'ят 27 вер, 2024 12:23
Додано: П'ят 27 вер, 2024 16:24
Re: Юнекс Банк
Ну я десь тут писав, що раптом СЕП у Сб швидко залетів. А от відправку так і не перевірив.
І взагалі, шото я там накаламутив: тута ж нема взагалі шарових р2р крім вхідних сторонніх. Про шо вони там в об'яві взагалі пишуть незрозуміло ))
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