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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 134135136137

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3.1 5 20
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
35%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
10%
2
4- Добре. Як і повинно бути.
20%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
30%
6
Всього голосів : 20
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 11:54

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:Комусь вдалося сервісом в їхній аппці зробити поповнення своєї UnexSmart картки з якоїсь картки іншого банку :?:

:P :P :P
:cry: андроід "...не той системи"© мабуть
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 14:17

  greenozon написав:стара добра забавка від банку - вернулась! :mrgreen: :mrgreen:


https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... 1-zhovtnya

Якщо навіть не 16% , немає сенсу розглядати.
sens
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  #<1 ... 134135136137
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