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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2024 11:54
андроід "...не той системи"© мабуть
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Додано: Вів 01 жов, 2024 14:17
Якщо навіть не 16% , немає сенсу розглядати.
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