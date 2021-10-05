андроід "...не той системи"© мабуть
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2024 11:54
Додано: Вів 01 жов, 2024 14:17
Якщо навіть не 16% , немає сенсу розглядати.
Додано: Чет 03 жов, 2024 23:51
Re: Юнекс Банк
у них повернення якось відображається? рефанди покупок Steam
на інший банк повернулось через день а тут досі глухо з 13 вересня
ага зробив виписку а в ній просто нема тих покупок які повернули кошти
от калічний банк невже нормально зробити не можна показати що якщо є мінус в додатку в історії карти, то має бути і плюс
Додано: Вів 22 жов, 2024 11:26
оновлені карткові ліміти
Додано: Сер 23 жов, 2024 16:14
Сьогодні, 23 жовтня, у застосунку Unex Bank в рамках «Великого валютного розпродажу» можна придбати долари США за особливим курсом 41,37 грн/$. Такий курс встановлено тимчасово, тож вікно можливостей може тривати лише кілька годин.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор
|