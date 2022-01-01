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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 134135136137

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 11:54

  Amethyst написав:
  flysoulfly написав:Комусь вдалося сервісом в їхній аппці зробити поповнення своєї UnexSmart картки з якоїсь картки іншого банку :?:

:P :P :P
:cry: андроід "...не той системи"© мабуть
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Вів 01 жов, 2024 14:17

  greenozon написав:стара добра забавка від банку - вернулась! :mrgreen: :mrgreen:


https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... 1-zhovtnya

Якщо навіть не 16% , немає сенсу розглядати.
sens
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Повідомлення Додано: Чет 03 жов, 2024 23:51

Re: Юнекс Банк

у них повернення якось відображається? рефанди покупок Steam
на інший банк повернулось через день а тут досі глухо з 13 вересня

ага зробив виписку а в ній просто нема тих покупок які повернули кошти
от калічний банк невже нормально зробити не можна показати що якщо є мінус в додатку в історії карти, то має бути і плюс
quadro_tony_da
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Повідомлення Додано: Вів 22 жов, 2024 11:26

оновлені карткові ліміти
https://unexbank.ua/storage/uploads/3e2 ... MCVisa.pdf
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 16:14

Сьогодні, 23 жовтня, у застосунку Unex Bank в рамках «Великого валютного розпродажу» можна придбати долари США за особливим курсом 41,37 грн/$. Такий курс встановлено тимчасово, тож вікно можливостей може тривати лише кілька годин.
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 23 жов, 2024 22:29

  greenozon написав:Сьогодні, 23 жовтня, у застосунку Unex Bank в рамках «Великого валютного розпродажу» можна придбати долари США за особливим курсом 41,37 грн/$. Такий курс встановлено тимчасово, тож вікно можливостей може тривати лише кілька годин.

23.07.2024 в них все майже таке ж саме було
"встигни купити по 41.45", "вікно можливостей" бла бла бла
flysoulfly
 
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