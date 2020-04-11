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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 01 жов, 2024 11:54
андроід "...не той системи"© мабуть
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flysoulfly
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Додано: Вів 01 жов, 2024 14:17
Якщо навіть не 16% , немає сенсу розглядати.
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sens
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Додано: Чет 03 жов, 2024 23:51
у них повернення якось відображається? рефанди покупок Steam
на інший банк повернулось через день а тут досі глухо з 13 вересня
ага зробив виписку а в ній просто нема тих покупок які повернули кошти
от калічний банк невже нормально зробити не можна показати що якщо є мінус в додатку в історії карти, то має бути і плюс
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Додано: Вів 22 жов, 2024 11:26
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greenozon
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Додано: Сер 23 жов, 2024 16:14
Сьогодні, 23 жовтня, у застосунку Unex Bank в рамках «Великого валютного розпродажу» можна придбати долари США за особливим курсом 41,37 грн/$. Такий курс встановлено тимчасово, тож вікно можливостей може тривати лише кілька годин.
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greenozon
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Додано: Сер 23 жов, 2024 22:29
greenozon написав:
Сьогодні, 23 жовтня, у застосунку Unex Bank в рамках «Великого валютного розпродажу» можна придбати долари США за особливим курсом 41,37
грн/$. Такий курс встановлено тимчасово, тож вікно можливостей може тривати лише кілька годин.
23.07
.2024 в них все майже таке ж саме було
"встигни купити по 41.45
", "вікно можливостей" бла бла бла
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flysoulfly
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Додано: Нед 27 жов, 2024 17:26
flysoulfly написав: greenozon написав:
Сьогодні, 23 жовтня, у застосунку Unex Bank в рамках «Великого валютного розпродажу» можна придбати долари США за особливим курсом 41,37
грн/$. Такий курс встановлено тимчасово, тож вікно можливостей може тривати лише кілька годин.
23.07
.2024 в них все майже таке ж саме було
"встигни купити по 41.45
", "вікно можливостей" бла бла бла
Улюблена забава від банку - "Хто не встиг, той запізнився"!
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nord
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