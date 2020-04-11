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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 135136137138

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Юнекс Банк 3 5 21
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
33%
7
2- Погане. Некомпетентне.
5%
1
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
19%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
29%
6
Всього голосів : 21
Повідомлення Додано: Нед 03 лис, 2024 22:56

  tarasum написав:Кредитка юнекскарт потрібно гасити до 31 числа наступного місяця? Пільговий період як в приват/моно? Які є нюанси? Кешбек дійсно згоряє через 3 місяці, якщо немає 100грн?

Юнекс кард 2.0 гашу до 24го числа. Сума, яку треба сплатити приходить в смс 1го числа як сума загальної заборгованості
l_e_x
 
Повідомлень: 141
З нами з: 04.07.14
Подякував: 45 раз.
Подякували: 25 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 лис, 2024 01:30

l_e_x Я гашу в останний день мисяця.И проблем не було.
Вадимка
 
Повідомлень: 364
З нами з: 13.01.15
Подякував: 1 раз.
Подякували: 22 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лис, 2024 22:14

Баланс кэкбэка в приложении посмотреть нельзя, показывает только, сколько в этом месяце начислено. Но в push-сообщении вроде как пишут полный баланс. А сейчас смотрю -- то-ли там тоже начали писать за месяц, то-ли остальному сделали ручкой. Была там какая-то сумма за прошлый месяц, которая не дотянула до минимальных 100 гривен.

Самые жирные транзакции попали под какое-то из многочисленных исключений в MCC, поэтому кэшбэка по минимуму, а теперь даже он пропал. Как всегда, ничего "предосудительного" там не было, обычные покупки в интернет-магазинах, за физические товары. Никаких квазивалют, страховок, облигаций или налогов.

И это задолбало. Добью за месяц до ста гривен, дождусь выплаты, и буду командовать на выход. Карта в своё время открывалась ради тропинки из привата, с тех пор не закрывал только из-за возможного кэшбэка изредка, но тут не кэшбэк, а лотерея. Я лучше во что-нибудь более дружественное к клиенту поиграю.
M-Audio
 
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  #<1 ... 135136137138
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