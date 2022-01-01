Додано: Чет 07 лис, 2024 22:14

Баланс кэкбэка в приложении посмотреть нельзя, показывает только, сколько в этом месяце начислено. Но в push-сообщении вроде как пишут полный баланс. А сейчас смотрю -- то-ли там тоже начали писать за месяц, то-ли остальному сделали ручкой. Была там какая-то сумма за прошлый месяц, которая не дотянула до минимальных 100 гривен.



Самые жирные транзакции попали под какое-то из многочисленных исключений в MCC, поэтому кэшбэка по минимуму, а теперь даже он пропал. Как всегда, ничего "предосудительного" там не было, обычные покупки в интернет-магазинах, за физические товары. Никаких квазивалют, страховок, облигаций или налогов.



И это задолбало. Добью за месяц до ста гривен, дождусь выплаты, и буду командовать на выход. Карта в своё время открывалась ради тропинки из привата, с тех пор не закрывал только из-за возможного кэшбэка изредка, но тут не кэшбэк, а лотерея. Я лучше во что-нибудь более дружественное к клиенту поиграю.