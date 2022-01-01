Юнекс кард 2.0 гашу до 24го числа. Сума, яку треба сплатити приходить в смс 1го числа як сума загальної заборгованості
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 03 лис, 2024 22:56
Юнекс кард 2.0 гашу до 24го числа. Сума, яку треба сплатити приходить в смс 1го числа як сума загальної заборгованості
Додано: Чет 07 лис, 2024 22:14
Баланс кэкбэка в приложении посмотреть нельзя, показывает только, сколько в этом месяце начислено. Но в push-сообщении вроде как пишут полный баланс. А сейчас смотрю -- то-ли там тоже начали писать за месяц, то-ли остальному сделали ручкой. Была там какая-то сумма за прошлый месяц, которая не дотянула до минимальных 100 гривен.
Самые жирные транзакции попали под какое-то из многочисленных исключений в MCC, поэтому кэшбэка по минимуму, а теперь даже он пропал. Как всегда, ничего "предосудительного" там не было, обычные покупки в интернет-магазинах, за физические товары. Никаких квазивалют, страховок, облигаций или налогов.
И это задолбало. Добью за месяц до ста гривен, дождусь выплаты, и буду командовать на выход. Карта в своё время открывалась ради тропинки из привата, с тех пор не закрывал только из-за возможного кэшбэка изредка, но тут не кэшбэк, а лотерея. Я лучше во что-нибудь более дружественное к клиенту поиграю.
Додано: Пон 18 лис, 2024 15:45
хто стикнувся із дивною проблемою додатку - при спробі вихідного СЕП(IBAN) пише не знайдено рахунків - пишете в підтримку, контакти прямо в додатку (я написав в телеграм) і там щось хімічать і дивним чином все з'являється
плануйте платежі наперед! бо можуть бути юнекс-приколи
Додано: Пон 18 лис, 2024 16:27
greenozon, а ще можна просто перезайти. В мене завжди спрацьовує, після перезаходу все норм.
Додано: Пон 18 лис, 2024 21:26
Додано: Вів 19 лис, 2024 23:21
про таке вже писали й тут декілька разів
отож
|