Що нового у додатку?
Насамперед, ми додали кілька дуже корисних функцій, що точно тобі сподобаються! Тепер, наприклад, ти можеш поповнювати свою картку Unex Bank карткою іншого банку просто із додатку....
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 гру, 2024 13:32
Оновлений застосунок Unex Bank вже доступний для завантаження у App Store та Play Market!
Що нового у додатку?
Насамперед, ми додали кілька дуже корисних функцій, що точно тобі сподобаються! Тепер, наприклад, ти можеш поповнювати свою картку Unex Bank карткою іншого банку просто із додатку....
Додано: Вів 10 гру, 2024 21:17
Додано: Сер 11 гру, 2024 23:47
вже трохи запрацювала - деякі картки таки додалися з другої-третьої спроби,
але деякі - ніт!
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