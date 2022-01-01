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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
32%
7
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 13:32

Оновлений застосунок Unex Bank вже доступний для завантаження у App Store та Play Market!
Що нового у додатку?
Насамперед, ми додали кілька дуже корисних функцій, що точно тобі сподобаються! Тепер, наприклад, ти можеш поповнювати свою картку Unex Bank карткою іншого банку просто із додатку....
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... -unex-bank
greenozon
 
Повідомлень: 16733
З нами з: 01.06.14
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Подякували: 1674 раз.
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:17

  greenozon написав:Оновлений застосунок Unex Bank

Тепер, наприклад, ти можеш поповнювати свою картку Unex Bank карткою іншого банку просто із додатку
після оновлення ця функція не запрацювала :evil:
все так само, як і раніше
flysoulfly
 
Повідомлень: 5623
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 23:47

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:Оновлений застосунок Unex Bank

Тепер, наприклад, ти можеш поповнювати свою картку Unex Bank карткою іншого банку просто із додатку
після оновлення ця функція не запрацювала
вже трохи запрацювала - деякі картки таки додалися з другої-третьої спроби,
але деякі - ніт! :(
flysoulfly
 
Повідомлень: 5623
З нами з: 13.01.09
Подякував: 1787 раз.
Подякували: 315 раз.
 
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  #<1 ... 136137138139
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