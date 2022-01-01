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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 136137138139

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
32%
7
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 13:32

Оновлений застосунок Unex Bank вже доступний для завантаження у App Store та Play Market!
Що нового у додатку?
Насамперед, ми додали кілька дуже корисних функцій, що точно тобі сподобаються! Тепер, наприклад, ти можеш поповнювати свою картку Unex Bank карткою іншого банку просто із додатку....
https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... -unex-bank
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 гру, 2024 21:17

  greenozon написав:Оновлений застосунок Unex Bank

Тепер, наприклад, ти можеш поповнювати свою картку Unex Bank карткою іншого банку просто із додатку
після оновлення ця функція не запрацювала :evil:
все так само, як і раніше
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 гру, 2024 23:47

  flysoulfly написав:
  greenozon написав:Оновлений застосунок Unex Bank

Тепер, наприклад, ти можеш поповнювати свою картку Unex Bank карткою іншого банку просто із додатку
після оновлення ця функція не запрацювала
вже трохи запрацювала - деякі картки таки додалися з другої-третьої спроби,
але деякі - ніт! :(
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 22:45

16 січня наберуть чинності оновлені редакції тарифних планів, за якими обслуговуються платіжні картки банку. Зокрема зміни торкнуться карток, що обслуговуються в межах тарифних планів UNEXCARD, UNEXCARD 2.0, UNEX SMART, UNEXWELD, UNEXCASH, UNEX PREMIUM та Картка розстрочки МЕД.

У згаданих тарифних планах змінені окремі формулювання та умови в частині закриття рахунків при розірванні ділових відносин з клієнтом за ініціативою банку.

невже ізі-зараза і тут вилізла?

https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... chnih-osib
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 22:54

Re: Юнекс Банк

  greenozon написав:невже ізі-зараза і тут вилізла?

ну а тоо :evil:
8.3. Переказ коштів за реквізитами на рахунки в інших банках при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку(15 - ПВК/ФТ) - 20,00% від суми переказу :mrgreen: :mrgreen:
... і це вже було по поточним Стандарт 2 міс тому!!

*Банк здійснює повернення коштів фізичним особам виключно в безготівковому порядку.
Amethyst
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Повідомлення Додано: Пон 16 гру, 2024 23:35

Re: Юнекс Банк

Ясно.Идут на ... Приложение удаляется.Впрочем ничего интересного у них в последнее время и так не было.
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Повідомлення Додано: Вів 17 гру, 2024 08:19

  Amethyst написав:
  greenozon написав:невже ізі-зараза і тут вилізла?

ну а тоо :evil:
8.3. Переказ коштів за реквізитами на рахунки в інших банках при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку(15 - ПВК/ФТ) - 20,00% від суми переказу :mrgreen: :mrgreen:
... і це вже було по поточним Стандарт 2 міс тому!!

*Банк здійснює повернення коштів фізичним особам виключно в безготівковому порядку.

Заробляють, як вміють. :shock:
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 00:18

Re: Юнекс Банк

если входящий сеп на счет висит в истории операций со статусом "в обробці", но баланс неизменный, когда на практике ожидать полного зачисления бабок ?
a77
 
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Повідомлення Додано: Нед 05 січ, 2025 00:27

  a77 написав:если входящий сеп на счет висит в истории операций со статусом "в обробці", но баланс неизменный, когда на практике ожидать полного зачисления бабок ?
С минуты на минуту, ну или в первый раб дн около 9:15 :P
Amethyst
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