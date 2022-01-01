Що нового у додатку?
Насамперед, ми додали кілька дуже корисних функцій, що точно тобі сподобаються! Тепер, наприклад, ти можеш поповнювати свою картку Unex Bank карткою іншого банку просто із додатку....
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Додано: Вів 10 гру, 2024 13:32
Оновлений застосунок Unex Bank вже доступний для завантаження у App Store та Play Market!
Що нового у додатку?
Насамперед, ми додали кілька дуже корисних функцій, що точно тобі сподобаються! Тепер, наприклад, ти можеш поповнювати свою картку Unex Bank карткою іншого банку просто із додатку....
Додано: Вів 10 гру, 2024 21:17
Додано: Сер 11 гру, 2024 23:47
вже трохи запрацювала - деякі картки таки додалися з другої-третьої спроби,
але деякі - ніт!
Додано: Пон 16 гру, 2024 22:45
16 січня наберуть чинності оновлені редакції тарифних планів, за якими обслуговуються платіжні картки банку. Зокрема зміни торкнуться карток, що обслуговуються в межах тарифних планів UNEXCARD, UNEXCARD 2.0, UNEX SMART, UNEXWELD, UNEXCASH, UNEX PREMIUM та Картка розстрочки МЕД.
У згаданих тарифних планах змінені окремі формулювання та умови в частині закриття рахунків при розірванні ділових відносин з клієнтом за ініціативою банку.
невже ізі-зараза і тут вилізла?
Додано: Пон 16 гру, 2024 22:54
Re: Юнекс Банк
ну а тоо
8.3. Переказ коштів за реквізитами на рахунки в інших банках при припиненні ділових відносин за ініціативою Банку(15 - ПВК/ФТ) - 20,00% від суми переказу
... і це вже було по поточним Стандарт 2 міс тому!!
*Банк здійснює повернення коштів фізичним особам виключно в безготівковому порядку.
Додано: Пон 16 гру, 2024 23:35
Re: Юнекс Банк
Ясно.Идут на ... Приложение удаляется.Впрочем ничего интересного у них в последнее время и так не было.
Додано: Вів 17 гру, 2024 08:19
Заробляють, як вміють.
Додано: Нед 05 січ, 2025 00:18
Re: Юнекс Банк
если входящий сеп на счет висит в истории операций со статусом "в обробці", но баланс неизменный, когда на практике ожидать полного зачисления бабок ?
Додано: Нед 05 січ, 2025 00:27
Додано: Нед 05 січ, 2025 03:26
Это что получается, уборщица периодически выдергивает шнур шваброй ?
Что там можно так долго обрабатывать, если платеж уже "замечен" и почти обработан, только мой баланс пересчитать нужно ?
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