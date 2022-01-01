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Обслуговування в українських
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140

Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Юнекс Банк 3 5 22
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
32%
7
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
14%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
18%
4
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
27%
6
Всього голосів : 22
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 10:30

  Amethyst написав:
  a77 написав:если входящий сеп на счет висит в истории операций со статусом "в обробці", но баланс неизменный, когда на практике ожидать полного зачисления бабок ?
С минуты на минуту, ну или в первый раб дн около 9:15 :P

Вхідний СЕП, зроблений 04.01 о 17 год. Статус виконано 05.01.25 о 20.10. На 9.30 баланс не змінився, гроші недоступні, ГЛ працює з 10. І хто вони після цього? :evil:
AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 10:34

  AlexTk написав:
  Amethyst написав:
  a77 написав:если входящий сеп на счет висит в истории операций со статусом "в обробці", но баланс неизменный, когда на практике ожидать полного зачисления бабок ?
С минуты на минуту, ну или в первый раб дн около 9:15 :P

Вхідний СЕП, зроблений 04.01 о 17 год. Статус виконано 05.01.25 о 20.10. На 9.30 баланс не змінився, гроші недоступні, ГЛ працює з 10. І хто вони після цього? :evil:

Сьогодні ж Водохреща
Ща от булькнут пару разів і прибіжуть як новеньки :)
Amethyst
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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  #<1 ... 137138139140
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