Вхідний СЕП, зроблений 04.01 о 17 год. Статус виконано 05.01.25 о 20.10. На 9.30 баланс не змінився, гроші недоступні, ГЛ працює з 10. І хто вони після цього?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 січ, 2025 10:30
Вхідний СЕП, зроблений 04.01 о 17 год. Статус виконано 05.01.25 о 20.10. На 9.30 баланс не змінився, гроші недоступні, ГЛ працює з 10. І хто вони після цього?
Додано: Пон 06 січ, 2025 10:34
Сьогодні ж Водохреща
Ща от булькнут пару разів і прибіжуть як новеньки
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