Вхідний СЕП, зроблений 04.01 о 17 год. Статус виконано 05.01.25 о 20.10. На 9.30 баланс не змінився, гроші недоступні, ГЛ працює з 10. І хто вони після цього?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 06 січ, 2025 10:30
Вхідний СЕП, зроблений 04.01 о 17 год. Статус виконано 05.01.25 о 20.10. На 9.30 баланс не змінився, гроші недоступні, ГЛ працює з 10. І хто вони після цього?
Додано: Пон 06 січ, 2025 10:34
Сьогодні ж Водохреща
Ща от булькнут пару разів і прибіжуть як новеньки
Додано: Вів 14 січ, 2025 18:10
Збільшуємо ставки за депозитом Unex Максимум терміном 6 та 9 місяців
Додано: Вів 14 січ, 2025 18:26
А для обліжек вони ще функціонал як у Сенса не сварганіли?
Додано: Сер 15 січ, 2025 08:44
Малувато буде.
Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:28
Зверни увагу! Цієї суботи, 18 січня, розпочнуться роботи з оновлення програмного забезпечення банку. Під час робіт застосунок Unex Bank може працювати з обмеженнями або бути тимчасово недоступним.
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