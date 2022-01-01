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Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
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Юнекс Банк

Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 137138139140

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Юнекс Банк 3 5 23
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
30%
7
2- Погане. Некомпетентне.
9%
2
3- Задовільне. Хотілося б краще.
13%
3
4- Добре. Як і повинно бути.
22%
5
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
26%
6
Всього голосів : 23
Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 10:30

  Amethyst написав:
  a77 написав:если входящий сеп на счет висит в истории операций со статусом "в обробці", но баланс неизменный, когда на практике ожидать полного зачисления бабок ?
С минуты на минуту, ну или в первый раб дн около 9:15 :P

Вхідний СЕП, зроблений 04.01 о 17 год. Статус виконано 05.01.25 о 20.10. На 9.30 баланс не змінився, гроші недоступні, ГЛ працює з 10. І хто вони після цього? :evil:
AlexTk
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Повідомлення Додано: Пон 06 січ, 2025 10:34

  AlexTk написав:
  Amethyst написав:
  a77 написав:если входящий сеп на счет висит в истории операций со статусом "в обробці", но баланс неизменный, когда на практике ожидать полного зачисления бабок ?
С минуты на минуту, ну или в первый раб дн около 9:15 :P

Вхідний СЕП, зроблений 04.01 о 17 год. Статус виконано 05.01.25 о 20.10. На 9.30 баланс не змінився, гроші недоступні, ГЛ працює з 10. І хто вони після цього? :evil:

Сьогодні ж Водохреща
Ща от булькнут пару разів і прибіжуть як новеньки :)
Amethyst
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2025 18:10

Збільшуємо ставки за депозитом Unex Максимум терміном 6 та 9 місяців https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... 9-misiaciv
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Вів 14 січ, 2025 18:26

  greenozon написав:Збільшуємо ставки за депозитом Unex Максимум терміном 6 та 9 місяців https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... 9-misiaciv
А для обліжек вони ще функціонал як у Сенса не сварганіли?
Amethyst
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 08:44

  greenozon написав:Збільшуємо ставки за депозитом Unex Максимум терміном 6 та 9 місяців https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... 9-misiaciv

Малувато буде. :wink:
nord
 
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Повідомлення Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:28

Зверни увагу! Цієї суботи, 18 січня, розпочнуться роботи з оновлення програмного забезпечення банку. Під час робіт застосунок Unex Bank може працювати з обмеженнями або бути тимчасово недоступним. https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... -unex-bank
greenozon
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:38

чим там Юнех погрожує з 25.02. в своєму ДКБО ! погромами?
flysoulfly
 
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:45

  flysoulfly написав:чим там Юнех погрожує з 25.02. в своєму ДКБО ! погромами?

Уже добре, що не зміною процессінгу.
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Повідомлення Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:55

зміною процессінгу
та ладно.
Примусово(з ЗеленОП)?
flysoulfly
 
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