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Юнекс Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
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AlexTk
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Додано: Пон 06 січ, 2025 10:34
Сьогодні ж Водохреща
Ща от булькнут пару разів і прибіжуть як новеньки
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Amethyst
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Додано: Вів 14 січ, 2025 18:10
Збільшуємо ставки за депозитом Unex Максимум терміном 6 та 9 місяців https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... 9-misiaciv
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greenozon
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Додано: Вів 14 січ, 2025 18:26
А для обліжек вони ще функціонал як у Сенса не сварганіли?
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Amethyst
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Додано: Сер 15 січ, 2025 08:44
Малувато буде.
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nord
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Додано: П'ят 17 січ, 2025 19:28
Зверни увагу! Цієї суботи, 18 січня, розпочнуться роботи з оновлення програмного забезпечення банку. Під час робіт застосунок Unex Bank може працювати з обмеженнями або бути тимчасово недоступним. https://unexbank.ua/privatnim-osobam/no ... -unex-bank
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greenozon
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:38
чим там Юнех погрожує з 25.02. в своєму ДКБО ! погромами?
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flysoulfly
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:45
flysoulfly написав:
чим там Юнех погрожує з 25.02. в своєму ДКБО ! погромами?
Уже добре, що не зміною процессінгу.
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Додано: П'ят 24 січ, 2025 17:55
зміною процессінгу
та ладно.
Примусово(з ЗеленОП)?
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flysoulfly
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Додано: Суб 25 січ, 2025 17:57
flysoulfly написав:
зміною процессінгу
та ладно.
Примусово(з ЗеленОП)?
До того тут це? Всі пам'ятають , що означає термін "зміна процессінгу". А порохоботи йдуть туди ж.
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